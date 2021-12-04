«Барселона» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Барселона» — «Бетис». Встреча 16-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.



«Бетис» набрал 27 очков в 15 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» (23) – на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 15 встречах набравший 36 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».