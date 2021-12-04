Айртон получил подарок за 100 матчей в «Спартаке»

Защитник «Спартак» Лукас Айртон перед игрой 17-го тура РПЛ с «Ахматом» получил специальную футболку в честь 100 проведённых матчей за команду. Об этом сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

24-летний Айртон перешёл в московскую команду в январе 2019 года из «Флуминенсе» за € 7 млн. 100-й матч бразильца пришёлся на игру с «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. В этих встречах защитник отдал 11 голевых передач и забил четыре гола. В нынешнем сезоне футболист принял участие во всех 17 матчах РПЛ, забив в этих встречах один гол.



Контракт левого защитника с московским «Спартаком» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 5 млн.