«Байер» разгромил «Гройтер Фюрт» 7:1 благодаря покеру Шика. Лунёв остался в запасе

Сегодня, 4 декабря, состоялись матчи 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

«Байер» дома разгромил «Гройтер Фюрт» со счётом 7:1. Покер оформил Патрик Шик, ещё по голу забили Амин Адли и Эдмон Тапсоба. Единственный результативный удар в составе гостей нанёс Джереми Дудзяк. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе. «Байер» занимает 3-е место в Бундеслиге.

«Майнц» дома разгромил «Вольфсбург» со счётом 3:0 и поднялся на 7-е место.

«Хоффенхайм» переиграл франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:2. На голы Рафаэля Борре и Гонсало Пасьенсы команда из Зинсхайма ответила выстрелами Денниса Гайгера, Жоржиньо Рюттера и Диади Самассеку. Благодаря этой победе «Хоффенхайм» вышел на четвёртое место в Бундеслиге.