«Байер» разгромил «Гройтер Фюрт» 7:1 благодаря покеру Шика. Лунёв остался в запасе
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Сегодня, 4 декабря, состоялись матчи 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
«Байер» дома разгромил «Гройтер Фюрт» со счётом 7:1. Покер оформил Патрик Шик, ещё по голу забили Амин Адли и Эдмон Тапсоба. Единственный результативный удар в составе гостей нанёс Джереми Дудзяк. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе. «Байер» занимает 3-е место в Бундеслиге.
Германия - Бундеслига. 14-й тур
04 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
7 : 1
Гройтер Фюрт
Фюрт
1:0 Адли – 12' 2:0 Тапсоба – 17' 2:1 Дудзяк – 33' 3:1 Инкапье – 45' 4:1 Шик – 49' 5:1 Шик – 69' 6:1 Шик – 74' 7:1 Шик – 76'
«Майнц» дома разгромил «Вольфсбург» со счётом 3:0 и поднялся на 7-е место.
Германия - Бундеслига. 14-й тур
04 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Буркардт – 2' 2:0 Стах – 4' 3:0 Лакруа – 90' (автогол)
«Хоффенхайм» переиграл франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:2. На голы Рафаэля Борре и Гонсало Пасьенсы команда из Зинсхайма ответила выстрелами Денниса Гайгера, Жоржиньо Рюттера и Диади Самассеку. Благодаря этой победе «Хоффенхайм» вышел на четвёртое место в Бундеслиге.
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