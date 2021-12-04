Фанаты «Локомотива» покинули трибуны на 20-й минуте матча с «Уралом»

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фанаты «Локомотива» покинули трибуны на 20-й минуте матча в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.

Накануне эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» с «Виража», которые ушли со стадиона на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2). Болельщики «Ростова» также покинули трибуны. Кроме того, и на матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» трибуны остались пустыми: сначала фанаты самарского клуба покинули стадион, а затем и болельщики армейцев. Встреча «Спартак» — «Ахмат» также ознаменовалась уходом болельщиков с трибун.

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.



Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.