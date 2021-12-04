«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу у «Вулверхэмптона» и возглавил таблицу АПЛ

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился Дивок Ориги, ему ассистировал Мохамед Салах.

Гол Ориги:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогали ему ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.



«Ливерпуль» набрал 34 очка в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Челси» (33) и «Манчестер Сити» (31). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».