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Холанд — о судействе в матче с «Баварией»: это скандал. Арбитр был высокомерен

Холанд — о судействе в матче с «Баварией»: это скандал. Арбитр был высокомерен
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд раскритиковал работу арбитра Феликса Цвайера в матче 14-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:3).

«С точки зрения судейства это был скандал. Момент с Ройсом? Это был чистый пенальти. Почему судья не воспользовался VAR? Я спросил его, почему он просто не пойдёт и не посмотрит. Он сказал, что в этом нет необходимости, как высокомерный… Нет, мне нужно немного успокоиться. Он был высокомерен, и я больше ничего не скажу об этом», — приводит слова Холанда официальная страница Viaplay в «Твиттере».

Напомним, «Бавария» одержала победу в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Полузащитник проигравшей команды Джуд Беллингем жёстко раскритиковал арбитра встречи.

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