Кассано — о «Золотом мяче»: Месси — умный парень с исключительной скромностью

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался по поводу итогов вручения «Золотого мяча» за 2021 год. Престижную личную награду получил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, на втором месте в голосовании — Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши).

«В 2020 году France Football должен был отдать «Золотой мяч» Роберту Левандовскому, потому что в том сезоне он был самым сильным игроком в мире. Он был выше всех и каждого, как в коллективных, так и в индивидуальных достижениях. Он выиграл всё.

В 2020 году «Золотой мяч» безоговорочно должен был достаться Левандовскому. Месси — умный парень с исключительной скромностью, он заявил об этом во время церемонии на сцене перед миллионами людей», — приводит слова Кассано Goal.com.