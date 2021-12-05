«Химки» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Химки» — «Арсенал». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).



Тульский «Арсенал» в 16 встречах набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).