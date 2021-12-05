«Химки» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Химки» — «Арсенал». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).
Тульский «Арсенал» в 16 встречах набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
12:11
-
11:56
-
11:44
-
11:17
-
11:09
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
06:05
-
04:01
-
03:41
-
03:07
-
02:56
-
02:40
-
02:37
-
02:16
-
01:58
-
00:53
-
00:52
-
00:38
-
00:25
-
00:23
-
00:21
-
00:06
-
00:01
Партнерский контент