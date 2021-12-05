Мертезакер: Рангник сыграл решающую роль в моей карьере
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Экс-защитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер поделился воспоминаниями о работе с новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником в «Ганновере».
«Именно Ральф предоставил мне возможность дебютировать в Бундеслиге. Я испытывал трудности, был заменён после 45 минут. Он был тем, кто приходил в академию и давал мне реальное представление о том, что нужно делать, чтобы стать профессионалом. Из-за этого я не бросил всё на полпути. Он действительно заботился обо мне.
Ральф сыграл решающую роль в моей карьере, он был замечательным примером для подражания. Когда он ушёл, он оставил мне большой пласт знаний. С тех пор мы с ним всегда поддерживаем связь», — приводит слова Мертезакера Goal.com.
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