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Мертезакер: Рангник сыграл решающую роль в моей карьере

Мертезакер: Рангник сыграл решающую роль в моей карьере
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Экс-защитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер поделился воспоминаниями о работе с новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником в «Ганновере».

«Именно Ральф предоставил мне возможность дебютировать в Бундеслиге. Я испытывал трудности, был заменён после 45 минут. Он был тем, кто приходил в академию и давал мне реальное представление о том, что нужно делать, чтобы стать профессионалом. Из-за этого я не бросил всё на полпути. Он действительно заботился обо мне.

Ральф сыграл решающую роль в моей карьере, он был замечательным примером для подражания. Когда он ушёл, он оставил мне большой пласт знаний. С тех пор мы с ним всегда поддерживаем связь», — приводит слова Мертезакера Goal.com.

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