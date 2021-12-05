Кангва кувыркался, празднуя гол, фанат «Химок» делал предложение. Фото победы «Арсенала»

5 декабря в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали тульский «Арсенал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал акцию болельщиков клубов чемпионата России. Ряд фанатских объединений команд Премьер-Лиги покинул стадион во время матчей 17-го тура в честь протеста против задержания болельщиков ЦСКА.
«Не понимаю акции фанатов. Были нарушения, не надо, наверное, жечь файеры. У полиции есть своё руководство, их действия должны получить от них оценку.
Изначально надо разобраться, зачем устраивать пиротехническое шоу. Но, конечно, задержания не прибавляют популярности нашему футболу», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 5 декабря 2021
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