Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Сампдорию»

«Лацио» одержал победу над «Сампдорией» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Все три своих гола «Лацио» забил в первом тайме. Отличились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле, который оформил дубль. Милинкович-Савич также отдал голевой пас, ещё два ассиста на счету Маттиа Цаканьи. В конце встречи форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини отыграл один мяч, но уйти от поражения хозяева не смогли. «Лацио» доигрывал в меньшинстве из-за удаления Милинковича-Савича.
«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в таблице чемпионата. «Сампдория» (15) занимает 15-е место.
В следующем туре «Лацио» 12 декабря сыграет на выезде с «Сассуоло». «Сампдория» 10 декабря также отправится в гости к «Дженоа».
- 5 декабря 2021
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