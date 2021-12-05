Дубль Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Сампдорию»

«Лацио» одержал победу над «Сампдорией» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Все три своих гола «Лацио» забил в первом тайме. Отличились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле, который оформил дубль. Милинкович-Савич также отдал голевой пас, ещё два ассиста на счету Маттиа Цаканьи. В конце встречи форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини отыграл один мяч, но уйти от поражения хозяева не смогли. «Лацио» доигрывал в меньшинстве из-за удаления Милинковича-Савича.

«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в таблице чемпионата. «Сампдория» (15) занимает 15-е место.

В следующем туре «Лацио» 12 декабря сыграет на выезде с «Сассуоло». «Сампдория» 10 декабря также отправится в гости к «Дженоа».