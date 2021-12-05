Федотов: «Краснодар» сыграл классно и наказал «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 17-м туре РПЛ.



«В первом тайме была нелепость с 11-метровым. Не успели даже отпраздновать гол, не вернулись в игру, и соперник успел сравнять счёт. Но мы продолжали создавать моменты. Во втором тайме была равная игра, соперник сыграл классно и наказал нас. Не в чем упрекнуть ребят, показали хороший футбол, чего не хватило – забитых голов», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи» в «Твиттере».

«Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (28) опустился на 4-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).