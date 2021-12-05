«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в «Астон Вилле», «львы» хотят € 59 млн за переход

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» внимательно следит за 27-летним шотландцем. В «МЮ» обеспокоены ситуацией с продлением контракта Поля Погба, поэтому рассматривают кандидатуру Макгинна в качестве сменщика француза. «Астон Вилла» готова расстаться с футболистом за £ 50 млн (€ 59 млн).
Полузащитник выступает за «Астон Виллу» с 2018 года, куда перешёл из «Хиберниана» за € 3,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Макгинн сыграл в 14 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:
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