Деян Станкович разрывает контракт с «Црвеной Звездой» для работы в «Сампдории»

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Деян Станкович ведёт переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении контракта, который истекает в 2024 году. Специалист близок к назначению в итальянскую «Сампдорию», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



43-летний Станкович ранее достиг принципиального соглашения с итальянским клубом. «Сампдория» планирует уволить действующего главного тренера Роберто Д'Аверсу в связи с неудовлетворительными результатами. Команда после 16 туров итальянской серии А занимает в турнирной таблице 15-е место.



Cтанкович работает в «Црвене Звезде» с декабря 2019 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством провела 30 матчей, одержав 22 победы, сыграв четырежды вничью и четыре раза проиграв.

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