Агбонлахор: отъезд Мане и Салаха на Кубок Африки будет стоить «Ливерпулю» титула

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор считает, что отъезд нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок африканских наций может сказаться на шансах «Ливерпуля» на победу в английской Премьер-лиге.
«Я думаю, что потеря Мане и Салаха будет стоить «Ливерпулю» титула. Они пропустят много игр. Нельзя терять Салаха и Мане на 4-6 матчей, когда среди конкурентов «Челси» и «Манчестер Сити», у которых сильные составы, плюс они могут ещё кого-то подписать.
Поэтому я считаю, что «Ливерпуль» должен кого-нибудь купить в январе. Вы можете сказать про Жоту, да, он фантастический игрок, но Фирмино беспокоят травмы, а Ориги лучше всего играет, когда выходит на замену. Так что у «Ливерпуля» проблемы, и у Юргена Клоппа, возможно, уже есть кто-то на примете», — цитирует Агбонлахора Talksport.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»:
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