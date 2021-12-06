«Верона» заплатит € 10 млн за Джованни Симеоне
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Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне в зимнее трансферное окно может стать футболистом «Вероны» на постоянной основе. Итальянский клуб собирается выкупить права на 26-летнего футболиста за € 10 млн, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Cимеоне перешёл в «Верону» на правах аренды перед стартом сезона. В 15 матчах итальянской Серии А аргентинский футболист забил 11 голов и отдал три голевые передачи. «Кальяри» купил игрока у «Фиорентины» за € 13 млн в 2020 году. Годом ранее «Кальяри» заплатил «фиалкам» € 3 млн за годичную аренду нападающего. Transfermarkt оценивает Симеоне в € 11 млн.
«Верона» с 23 очками занимает в турнирной таблице итальянской Серии А 10-е место. «Кальяри» расположился на предпоследней строчке (9).
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