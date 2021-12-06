«Сент-Этьен» уволил главного тренера

«Сент-Этьен» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера Клода Пюэля.

В воскресенье, 5 декабря, «Сент-Этьен» на своём поле со счётом 0:5 проиграл «Ренну». Это поражение стало для команды третьим подряд, разница забитых и пропущенных голов на этом отрезке — 1:9. «Сент-Этьен» занимает последнее место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 12 очков в 17 матчах.



Клод Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/2020 под его руководством «Сент-Этьен» вышел в финал Кубка Франции, где проиграл «ПСЖ» (0:1).

Пюэль ранее работал главным тренером «Монако», «Лиона», «Лилля», «Ниццы», «Саутгемптона» и «Лестера». Всю игровую карьеру 60-летний специалист провёл в «Монако».