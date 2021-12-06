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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Наполи»

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Наполи»
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Хавбек итальянского «Наполи» Фабиан Руис заинтересовал английский «Ливерпуль». Об этом сообщает Fichajes.

25-летний испанский полузащитник видится боссам «Ливерпуля» в качестве идеального приобретения для усиления линии полузащиты. Сам футболист тоже готов сделать следующий шаг в своей карьере. Трансфер может состояться летом 2022 года.

Руис выступает за «Наполи» с лета 2018 года, перейдя из «Бетиса». В нынешнем сезоне испанский футболист в 15 матчах итальянской Серии А забил пять голов и отдал две голевые передачи. Контракт Руиса истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.

9 декабря «Наполи» проведёт матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» дома. Затем команда Лучано Спаллетти встретится в чемпионате Италии с «Эмполи».

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