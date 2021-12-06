«Арсенал» рассматривает возможность покупки полузащитника «Ювентуса»
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Хавбек итальянского «Ювентуса» Адриен Рабьо заинтересовал английский «Арсенал», который может побороться за его трансфер с «Ньюкаслом». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
26-летний Рабьо входит в число тех игроков, по которым итальянский клуб будет готов рассмотреть предложения в январе. Французский полузащитник перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Рабьо в 12 матчах итальянской Серии А отдал одну голевую передачу. Контракт игрока истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.
«Ювентус» с 27 очками идёт на пятом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре Серии А «Ювентус» 11 декабря сыграет на выезде с «Венецией».
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