Артета: между «Сити», «Ливерпулем», «Челси» и остальными – пропасть, наша цель – топ-4

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о турнирной ситуации в английской Премьер-лиге.
«Если посмотреть на турнирную таблицу, то первые три команды («Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси») по-настоящему последовательны и побеждают с крупным счётом.
Они выглядят лучше остальных, и очевидно, что между ними и остальными командами — пропасть. Но в группе команд, которые находятся позади них, равная ситуация, и между нами не так много различий. Поэтому сейчас нам нужно добиться постоянства в результатах и стремиться попасть в топ-4», — цитирует Артету The Sun.
После 14 сыгранных туров «Арсенал» располагается на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»:
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