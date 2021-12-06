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Де Дзерби – о вылете «Шахтёра» из ЛЧ: ожидания были другие, но мы заслужили то, что есть

Де Дзерби – о вылете «Шахтёра» из ЛЧ: ожидания были другие, но мы заслужили то, что есть
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Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов в преддверии заключительного матча группового этапа с молдавским «Шерифом». Игра состоится 7 декабря, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Когда мы говорим о еврокубках, то нужно не забывать о четырех матчах квалификации. Но в группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели. Но я сразу предупреждал, что в группе мы сейчас не сможем играть как лидеры, играть так, как я хочу. Я считаю, что ошибки были, но мы их можем исправить в новом сезоне. Думаю, в том числе и трансферы могут помочь играть в Лиге чемпионов. Оценка? Я плох в математике, не могу помочь.

Ожидания были совсем другие, но, вероятно, мы заслужили то, что есть. Мы уже выиграли Суперкубок, а также сражаемся за Кубок и УПЛ. Все это должно помочь, чтобы в новом сезоне мы сыграли иначе.

Никто не хотел вылететь из еврокубков, но так случилось. Но теперь у нас будет возможность всем поработать вместе. С июля не было шансов регулярного тренироваться вместе, потому что был напряженный график», — приводит слова Де Дзерби Sport.ua.

Напомним, после пяти туров группового этапа ЛЧ «Шахтёр» потерял математические шансы на выход из группы.

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