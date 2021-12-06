Орлов: Кротов белены объелся? Это ужас, нога Шиманьского аж прогнулась

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу удаления полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0). Напомним, уже на 5-й минуте игрок получил прямую красную карточку за грубый фол на Себастьяне Шиманьски.

«Сейчас «Уфа» играла с «Динамо», и на 6-й минуте Кротова удаляют. Что он вышел? Белены объелся, как в народе говорили? Что он хотел? На 6-й минуте в центре поля так бьёт по ногам! Даётся повтор — ужас! Там нога Шиманьского аж прогнулась просто от его удара. Он получает красную, сразу команду как подставляет. Ну как так?» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37). «Динамо» проведёт домашний матч с командой из Санкт-Петербурга уже в следующем туре.