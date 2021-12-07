«Эвертон» вырвал победу у «Арсенала» и прервал 8-матчевую безвыигрышную серию

В ночь с 6 на 7 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 2:1.



Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, ему ассистировал Киран Тирни.

Эдегор открывает счёт в матче:

На 79-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон сравнял счёт.

Ответный мяч Ришарлисона:

В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник Демарай Грей, результативную передачу отдал Андре Гомеш.

Победный мяч Грея:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майк Дин. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

Благодаря победе над «Арсеналом», «Эвертон» прервал 8-матчевую безвыигрышную серию. Последний раз «ириски» побеждали в матче 6-го тура АПЛ с «Норвич Сити»(2:0).

«Арсенал» набрал 23 очка в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» находится на 12-м месте в таблице, у команды 18 очков. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», набравший за 15 матчей 35 очков.