«Эвертон» вырвал победу у «Арсенала» и прервал 8-матчевую безвыигрышную серию

В ночь с 6 на 7 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 2:1.
Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Отличился полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, ему ассистировал Киран Тирни.
Эдегор открывает счёт в матче:
На 79-й минуте форвард «ирисок» Ришарлисон сравнял счёт.
В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник Демарай Грей, результативную передачу отдал Андре Гомеш.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майк Дин. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
Благодаря победе над «Арсеналом», «Эвертон» прервал 8-матчевую безвыигрышную серию. Последний раз «ириски» побеждали в матче 6-го тура АПЛ с «Норвич Сити»(2:0).
«Арсенал» набрал 23 очка в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» находится на 12-м месте в таблице, у команды 18 очков. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», набравший за 15 матчей 35 очков.
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