Экс-футболист «Зенита»: Санкт-Петербург и Москва всегда были врагами

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Роман Максимюк признался, что скучает по Санкт-Петербургу.

«Санкт-Петербург, я вам скажу, это город-наркотик. Когда я впервые приехал и меня встретил клубный водитель, сразу сказал ему: «Если больше года здесь проживу, то не смогу без этого города». У меня до сих пор ностальгия по городу, по людям. У них действительно культурная столица. Этот город за два года чем-то заворожил настолько, что ностальгия до сих пор. Не по Киеву, не по Днепру, а по Санкт-Петербургу.

Сохраняется ли любовь к Санкт-Петербургу после обострения отношений между Россией и Украиной? Давайте отбросим все эти сегодняшние дела. Я говорю про Питер, в котором играл 22 года назад. Да и вообще, Санкт-Петербург и Москва всегда были врагами между собой — по кадрам, по бюджету, по обычаям. В 97-98 годах вообще был слух — хотели перенести столицу России в Санкт-Петербург. Специфика людей совсем другая. Аристократичность всегда ощущалась. Санкт-Петербург — прекрасный город», — приводит слова Максимюка FanDay.