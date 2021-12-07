Наставник «Хетафе» объяснил, почему едва не набросился на судью после матча с «Атлетиком»

Главный тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес прокомментировал своё удаление после матча 16-го тура с «Атлетиком» (0:0)

«Я сделал замечание судье, и он выгнал меня. Вот тогда я разозлился. Я чувствовал себя незащищённым. Я должен был контролировать свой гнев», — приводятся слова Флореса в «твиттере» El Larguero.

После матча главный тренер хозяев едва не набросился на главного арбитра, за что ему была показана красная карточка. От судьи Флореса оттянули собственные футболисты.

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После 16 туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Атлетик» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко. «Хетафе» за 16 матчей набрал 11 очков, команда находится на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Реал», у которого 39 очков после 16 матчей.