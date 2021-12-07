Литвинов: «Спартак» может занять 1-е место в группе ЛЕ и приблизиться к тройке лидеров РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что красно-белые могут рассчитывать на положительный результат в Лиге Европы и на улучшение позиций в Российской Премьер-Лиге.

«Мы везде хотим выигрывать, просто сейчас в РПЛ результаты складываются не лучшим образом. Но «Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы. А если победим в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке.

Поэтому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы все хотим. «Спартак» должен находиться вверху таблицы, мы пытаемся сделать всё», — сказал Литвинов в передаче «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, «Спартак» набрал в 17 матчах 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022.