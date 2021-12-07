Мейтин прокомментировал информацию об уходе в отпуск с последующим увольнением
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Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал информацию о своём уходе в отпуск с последующим увольнением.
«Впервые слышу, что меня попросили покинуть пост директора по безопасности РПЛ из-за инцидента с задержанием фанатов ЦСКА. Мне об этом ничего не известно. Меня никто не просил. Правда ли, что я отпуске? Правда», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА в матче с «Зенитом» (0:2). Руководство РПЛ якобы осталось недовольно действиями функционера, который присутствовал на закончившемся скандалом матче и спокойно покинул стадион после финального свистка.
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