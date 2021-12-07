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«Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока команды в ноябре

«Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока команды в ноябре
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщается на сайте «красных дьяволов».

Испанец обошёл в голосовании болельщиков нападающих Джейдона Санчо и Криштиану Роналду. Последний раз де Хеа становился лучшим футболистом месяца в феврале 2018 года. Награду за сентябрь и октябрь 2021 года получал Роналду.

В ноябре де Хеа сыграл в семи матчах во всех турнирах, пропустил 11 мячей и дважды оставил ворота на замке.

«Я здесь только для того, чтобы помогать команде. Стараюсь делать сейвы в важные моменты. Именно для этого я здесь. В данный момент я хорошо играю и помогаю команде. Это моя работа.

Честно говоря, с самого начала сезона очень хорошо себя чувствую. Я уверен в себе и силён духом. Конечно, рад этой награде. Спасибо болельщикам. Конечно, у «Манчестер Юнайтед» было несколько тяжёлых недель, но последние результаты были отличными. Постараемся продолжать в том же духе», — сказал де Хеа.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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