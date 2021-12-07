Нагельсман: «Бавария» сыграет лучшим составом из возможных в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной», который состоится завтра, 8 декабря.
«Мы рады, что подошли к этому матчу, уже обеспечив себе выход в плей-офф с первого места в группе. Тем не менее это всё ещё важная игра. Лига чемпионов — это всегда нечто особенное. Мы хотим быть справедливыми по отношению к другим командам группы.
«Барселона» провела не так много тренировок под руководством Хави. Но теперь они защищаются лучше, чем раньше. Контр-прессинг тоже стал более активным. У «Барселоны» всё ещё есть футболисты мирового класса. На каталонцев давит положение в таблице, они должны побеждать. Для этого соперник сделает всё возможное. Но для нас речь не идёт о том, чтобы выбить «Барселону» из турнира. Речь идёт о трёх очках для нас. Я по-прежнему вижу в «Барселоне» кандидата на победу в Лиге чемпионов. Что касается ротации, мы сыграем лучшим составом из возможных», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
- 7 декабря 2021
-
19:00
-
18:58
-
18:49
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:23
-
17:18
-
17:14
-
16:46
-
16:30
-
16:21
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
15:39
-
15:27
-
15:16
-
15:13
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:37
-
14:20
-
14:06