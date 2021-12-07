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Нагельсман: «Бавария» сыграет лучшим составом из возможных в матче с «Барселоной»

Нагельсман: «Бавария» сыграет лучшим составом из возможных в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной», который состоится завтра, 8 декабря.

«Мы рады, что подошли к этому матчу, уже обеспечив себе выход в плей-офф с первого места в группе. Тем не менее это всё ещё важная игра. Лига чемпионов — это всегда нечто особенное. Мы хотим быть справедливыми по отношению к другим командам группы.

«Барселона» провела не так много тренировок под руководством Хави. Но теперь они защищаются лучше, чем раньше. Контр-прессинг тоже стал более активным. У «Барселоны» всё ещё есть футболисты мирового класса. На каталонцев давит положение в таблице, они должны побеждать. Для этого соперник сделает всё возможное. Но для нас речь не идёт о том, чтобы выбить «Барселону» из турнира. Речь идёт о трёх очках для нас. Я по-прежнему вижу в «Барселоне» кандидата на победу в Лиге чемпионов. Что касается ротации, мы сыграем лучшим составом из возможных», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

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