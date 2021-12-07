Тухель против аренды Вернера и Зиеша в «Барсу», он не хочет, чтобы игроки уходили зимой

«Челси» приостановил переговоры с «Барселоной» о переходе нападающего Тимо Вернера и полузащитника Хакима Зиеша на правах аренды в каталонский клуб, сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство «Барселоны» контактировало с директором «Челси» Мариной Грановской и переговоры шли успешно. Лондонцы рассчитывали отдать Вернера и Зиеша в аренду, чтобы они получали больше игрового времени.
Против перехода выступил главный тренер «аристократов» Томас Тухель. Он не хочет ослаблять команду в январе.
Вернер в текущем сезоне провёл 12 матчей, в которых сумел три раза отметиться голом и отдать одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 55 млн.
Зиеш в этом сезоне провёл на поле 15 матчей и записал в свой актив 3 забитых мяча и 4 голевые передачи. Его контрактное соглашение рассчитано на тот же срок, что и у Вернера. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 38 млн.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:
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