Газизов отреагировал на решение башкирского суда. Ему отказано в выплатах от «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии не удовлетворять его требования в полном объёме от московского клуба.



«Нас не устраивает решение суда. Есть соглашение, по которому я ушёл из клуба — при этом оно всех устроило.

Подадим жалобу в кассационный суд», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, до прихода в московский «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул московский клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность генерального директора уфимцев.