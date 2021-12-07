Газизов отреагировал на решение башкирского суда. Ему отказано в выплатах от «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии не удовлетворять его требования в полном объёме от московского клуба.
«Нас не устраивает решение суда. Есть соглашение, по которому я ушёл из клуба — при этом оно всех устроило.
Подадим жалобу в кассационный суд», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, до прихода в московский «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул московский клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность генерального директора уфимцев.
Новость по темеСуд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»
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