«Динамо» отказалось продавать Шиманьского в клуб английской Премьер-лиги за € 20 млн
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает TVP Sport со ссылкой на журналиста Матеуша Борека.
По информации источника, неназванный клуб из чемпионата Англии предлагал за игрока сборной Польши € 20 млн, однако «Динамо» отказалось продавать футболиста. Сообщается, что Шиманьски находится в сфере интересов одного из лидеров немецкой Бундеслиги.
Себастьян Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. 22-летний футболист провёл за сборную Польши 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги поляк сыграл в 16 матчах, в которых забил пять мячей и сделал шесть ассистов.
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