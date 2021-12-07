Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» отказалось продавать Шиманьского в клуб английской Премьер-лиги за € 20 млн

«Динамо» отказалось продавать Шиманьского в клуб английской Премьер-лиги за € 20 млн
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает TVP Sport со ссылкой на журналиста Матеуша Борека.

По информации источника, неназванный клуб из чемпионата Англии предлагал за игрока сборной Польши € 20 млн, однако «Динамо» отказалось продавать футболиста. Сообщается, что Шиманьски находится в сфере интересов одного из лидеров немецкой Бундеслиги.

Себастьян Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. 22-летний футболист провёл за сборную Польши 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги поляк сыграл в 16 матчах, в которых забил пять мячей и сделал шесть ассистов.

Новость по теме
Шиманьски избежал серьёзного повреждения, но его участие в матче с «Зенитом» под вопросом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021