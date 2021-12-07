Защитник «Вест Хэма» Курт Зума выбыл из-за травмы

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума получил травму в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:2).
Пресс-служба «молотобойцев» сообщает в «Твиттере», что после прохождения медицинского обследования у игрока была диагностирована травма подколенного сухожилия. Зума был заменён на 71-й минуте матча, вместо него на поле появился Пабло Форнальс.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский защитник сыграл в 11 матчах и забил один гол. Игрок выступает за «молотобойцев» с августа 2021 года, куда перешёл из «Челси» за € 35 млн.
За 15 матчей в АПЛ «Вест Хэм» набрал 27 очков, команда располагается на 4-м месте в турнирной таблице.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:
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