«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Силва упрочил преимущество хозяев
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. К 73-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 71-й минуте встречи нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва упрочил преимущество хозяев в счёте.
«Горожане» возглавляют турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.
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