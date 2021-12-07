«Вест Хэм» заинтересован в аренде защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может в январе на правах аренды покинуть клуб. В услугах 26-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Sun.



По информации источника, «молотобойцы» хотят арендовать нидерландца из-за травм нескольких ведущих защитников команды. Повреждения получили Анджело Огбонна, Бен Джонсон и Курт Зума.



Аке выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года, куда перешёл из «Борнмута» за € 45,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Аке сыграл в пяти матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:

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