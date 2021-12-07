«Вест Хэм» заинтересован в аренде защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может в январе на правах аренды покинуть клуб. В услугах 26-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Sun.
По информации источника, «молотобойцы» хотят арендовать нидерландца из-за травм нескольких ведущих защитников команды. Повреждения получили Анджело Огбонна, Бен Джонсон и Курт Зума.
Аке выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года, куда перешёл из «Борнмута» за € 45,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Аке сыграл в пяти матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 7 декабря 2021
-
23:31
-
23:27
-
23:20
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:14
-
22:12
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:44
-
21:43
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:19
-
21:13
-
21:10
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:47
-
20:44
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:14