«Боруссия» в большинстве разгромила «Бешикташ» и вышла в плей-офф Лиги Европы

Завершился матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» на своём поле принимала «Бешикташ». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл на 29-й минуте Дониэлл Мален. На 47-й минуте Марко Ройс реализовал пенальти. Во втором тайме Марко Ройс забил 3-й гол хозяев, оформив дубль. Затем в составе дортмундского клуба двумя забитыми мячами отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Стоит отменить, что на 43-й минуте защитник «Бешикташа» Велинтон был удалён с поля.



После шести игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своём активе 18 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (9) и «Спортинг» (9).