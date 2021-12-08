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«Боруссия» в большинстве разгромила «Бешикташ» и вышла в плей-офф Лиги Европы

«Боруссия» в большинстве разгромила «Бешикташ» и вышла в плей-офф Лиги Европы
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Завершился матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» на своём поле принимала «Бешикташ». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл на 29-й минуте Дониэлл Мален. На 47-й минуте Марко Ройс реализовал пенальти. Во втором тайме Марко Ройс забил 3-й гол хозяев, оформив дубль. Затем в составе дортмундского клуба двумя забитыми мячами отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Стоит отменить, что на 43-й минуте защитник «Бешикташа» Велинтон был удалён с поля.

После шести игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своём активе 18 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (9) и «Спортинг» (9).

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
07 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
5 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Мален – 29'   2:0 Ройс – 45+2' (пен)   3:0 Ройс – 53'   4:0 Холанд – 68'   5:0 Холанд – 81'
Удаления: нет / Велинтон – 43'
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