«Реал» — «Интер»: Асенсио удвоил преимущество «сливочных»

В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» — «Интер».
На 79-й минуте гол забил полузащитник «Реала» Марко Асенсио, голевую передачу отдал Даниэль Карвахаль.
На 17-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Тони Кроос, ему ассистировал Родриго. На 64-й минуте полузащитник «Интера» Николо Барелла получил красную карточку. Таким образом, игрок пропустит первый матч своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.
Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Брих. Ему помогают ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Интер».
После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Реал» располагается на 1-м месте в группе D c 12 очками в активе. «Интер» за пять матчей набрал 10 очков, команда находится на втором месте в квартете. Оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.
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