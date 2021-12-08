Бышовец — о Гамуле: да что же творится! Заменить его будет очень сложно

Известный российский тренер Анатолий Бышовец отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
«Да что же творится! Соболезнования близким. Я помню Гамулу как игрока, тренера и человека, очень оптимистически оценивающего происходящее в нашем футболе. Его заменить будет очень сложно. В оценках Гамулы всегда присутствовал оптимизм, а если говорить о юморе, достаточно вспомнить Чехова», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.
- 8 декабря 2021
-
11:39
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:09
-
11:00
-
10:57
-
10:57
-
10:54
-
10:50
-
10:33
-
10:30
-
10:26
-
10:19
-
10:06
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:21
-
09:01
-
08:30
-
04:57
-
04:09
-
03:52
-
03:11
-
03:00
-
02:29
-
02:12
-
01:26
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:53
-
00:51