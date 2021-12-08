Бышовец — о Гамуле: да что же творится! Заменить его будет очень сложно

Известный российский тренер Анатолий Бышовец отреагировал на уход из жизни бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.



«Да что же творится! Соболезнования близким. Я помню Гамулу как игрока, тренера и человека, очень оптимистически оценивающего происходящее в нашем футболе. Его заменить будет очень сложно. В оценках Гамулы всегда присутствовал оптимизм, а если говорить о юморе, достаточно вспомнить Чехова», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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