Аллегри назвал фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о перспективах туринской команды в Лиге чемпионов.

«Надо продолжать выигрывать, двигаться шаг за шагом, а потом посмотрим, сумеем ли мы выступить в этой Лиге чемпионов лучше, чем в двух последних розыгрышах. С 1/8 финала начинается новый турнир, и в понедельник мы узнаем своего соперника. Первое место или второе? Вопрос открыт, но нужна удача.

Кого я считаю фаворитом на победу в этой Лиге чемпионов? «Ливерпуль», «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ», — приводит слова Аллегри сайт УЕФА.

После пяти туров «Ювентус» с 12 очками идёт вторым в группе H, уступая «Челси» (12) по личным встречам. Третье место занимает «Зенит» (4), на последнем располагается «Мальмё» (1).