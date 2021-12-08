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Румменигге рассказал, что хотел осуществить трансфер Дибалы в «Баварию»

Румменигге рассказал, что хотел осуществить трансфер Дибалы в «Баварию»
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Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, рассказал об игроке, которого хотел заполучить в мюнхенский клуб, но не сумел.

«Это был Пауло Дибала. Когда Дибала играл в «Палермо», до его перехода в «Ювентус», мы пристально наблюдали за ним. Он очень талантлив, но ему не хватает стабильности. Отличные выступления у него чередуются с неудачами», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

Напомним, Дибала перешёл из «Палермо» в туринский «Ювентус» в 2015 году. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.

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