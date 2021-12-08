Румменигге: болею за «Баварию», но Гвардиола заслуживает ещё одного титула в ЛЧ

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, ранее возглавлявшем мюнхенский клуб.
«Никогда не жалел о том, что Гвардиола стал тренером «Баварии». Он дал нам многое, привнёс в команду много хорошего, он фантастический тренер. Пеп, ван Гал, Хайнкес и Флик были самыми важными тренерами команды последние годы. Я болею за «Баварию», но Гвардиола заслуживает ещё одного титула в Лиге чемпионов. Он добивался этого в течение 10 лет и рано или поздно снова добьётся успеха», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.
Напомним, Гвардиола работал в «Баварии» с 2013 по 2016 год, после чего ушёл в «Манчестер Сити». Под руководством каталонского специалиста «Бавария» выиграла 7 трофеев.
- 8 декабря 2021
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