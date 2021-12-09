Азмун обхитрил Кепу, Оздоев эффектно праздновал. Фото боевой ничьей «Зенита» и «Челси»

8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Челси». Встреча завершилась со счётом 3:3.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3).
«Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала неуверенность, брак, какая-то закрепощённость. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке. Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. А в целом могли как выиграть, так и проиграть. Результат такой, какой есть. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Челси» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
- 9 декабря 2021
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