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Экс-тренер «Легии»: работа в России – мечта. Предложение от «Спартака» было бы честью

Экс-тренер «Легии»: работа в России – мечта. Предложение от «Спартака» было бы честью
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Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал о желании поработать в клубе из Российской Премьер-Лиги или Футбольной национальной лиги.

«Я смотрю российскую лигу. В прошлом сезоне «Спартак», если не ошибаюсь, уступал «Зениту» всего 4 очка по весне, вёл борьбу за чемпионство. И я был уверен, что в этом году клуб сможет побороться за титул.

В мае поеду работать в Россию (смеётся). Были предложения от сборных Доминиканы, Кипра, но я отказался.

Я говорю на русском языке, понимаю русских людей и их менталитет. В детстве каждое лето жил у деда в Белоруссии. И мне было бы интересно проверить силы в России. Работа с клубом из вашей страны — моя мечта. Если это будет клуб с задачами выйти в РПЛ, такой вариант я бы с удовольствием рассмотрел.

«Спартак» – это великий клуб! Для меня было бы честью получить предложение возглавить его. Я хорошо знаю эту команду. Когда приехали на стадион «Спартака», то вышедшие из машины Ломовицкий и Максименко поздоровались со мной, узнали. Я же играл против россиян в отборе на молодежный чемпионат Европы-2021», — цитирует Михневича «Матч ТВ».

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