«Мы намерены играть». «Ренн» не согласен переносить матч Лиги конференций с «Тоттенхэмом»

Французский «Ренн» выступил с заявлением по поводу отмены матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций с «Тоттенхэм Хотспур». Игра должна была состояться в четверг, 9 декабря. Однако вечером в среду, 8 декабря, лондонский клуб заявил, что из-за вспышки коронавируса в команде матч не состоится.

«После заявления, опубликованного «Тоттенхэмом» в среду вечером, футбольный клуб «Ренн» хочет уточнить следующие факты. Во время видеоконференции с участием представителей УЕФА, «Тоттенхэма» и «Ренна» директор «шпор» объявил о намерении не проводить матч Лиги конференций в четверг вечером.

Представитель «Тоттенхэма» отказался озвучить количество зараженных коронавирусом игроков, хотя правило гласит, что матч должен организовываться до тех пор, пока в команде имеются хотя бы 13 здоровых полевых игроков и один вратарь.

«Тоттенхэм» ссылался на решение английских властей, не предоставив при этом никаких официальных документов. Поскольку УЕФА официально не отменил матч, футбольный клуб «Ренн» сохранил своё решение играть.

Столкнувшись с этим «лондонским туманом», «Ренн» оставляет за собой право обратиться в УЕФА. Это несоблюдение fair play особенно бросается в глаза, поскольку «Тоттенхэм» в среду утром подтвердил своё намерение проводить матч. А когда наша команда уже прилетела в Лондон – «Тоттенхэм» сообщил об отмене встречи», — сообщаете официальный сайт «Ренна».