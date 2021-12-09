Бывшая девушка Азмуна: беспокоюсь, что Сердар уедет из России и оставит ребёнка без денег

Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, заявила, что подала иск о взыскании алиментов с иранского футболиста и установлении его отцовства.

«Я обратилась с иском к Сердару Азмуну об установлении отцовства и взыскания алиментов, так как после рождения нашей дочери в мае он отказался добровольно признавать отцовство. После обращения в суд мы вели с ним переговоры, чтобы решить эти вопросы с помощью мирового соглашения. В октябре и ноябре этого года мы с ним встречались, вместе с дочкой прилетали в Санкт-Петербург. Мы планировали добровольно пройти ДНК-тест, но ничего не получилось.

В последний момент он сказал, что не успевает, у него не хватает времени, и даже потом он всегда будет занят. Сердар видел ребёнка, она на него очень похожа. Он обещает помогать мне материально, но юридически это никак не закреплено. Меня беспокоит, что он может переехать в другую страну, и ребёнок останется без материальной поддержки», — приводит слова Алии «Спорт-экспресс».