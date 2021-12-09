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«Оренбург» подписал отбывшего дисквалификацию за допинг экс-нападающего «Ростова»

«Оренбург» подписал отбывшего дисквалификацию за допинг экс-нападающего «Ростова»
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Бывший нападающий «Ростова» Владимир Обухов подписал контракт с «Оренбургом», информирует официальный сайт клуба.

Напомним, в марте 2021 года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга. В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.

Предыдущим клубом Обухова был «Ростов», в который игрок перебрался из «Тамбова» в 2020 году. В прошлом сезоне форвард принял участие в 10 матчах чемпионата России за ростовскую команду.

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