КДК РФС отказался отменить красную карточку Соболева, полученную в матче с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказался отменить красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), сообщает «РБ-Спорт». При этом комитет также не вынес более строгого наказания, поэтому из-за удаления футболист пропустит только одну игру – с «Сочи».



Напомним, на 32-й минуте матча нападающий московского клуба Александр Соболев нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Затем началась проверка от VAR на предмет удаления, после чего арбитр встречи Виталий Мешков сам пошёл смотреть повтор. В итоге Соболев получил красную карточку.

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