Доменико Тедеско прокомментировал назначение в «РБ Лейпциг»
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Бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал назначение в «РБ Лейпциг».
«Очень рад, что я здесь. Не могу дождаться, чтобы начать работу на поле. Первые впечатления от команды наилучшие. У меня с Нагельсманом очень похожи взгляды на футбол. С «РБ Лейпциг» контактировал до вчерашнего дня, я был здесь воспитан. Я боролся за то, чтобы попасть сюда. У команды очень большой потенциал», — цитирует Тедеско Bild.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.
Новость по темеДоменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»
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