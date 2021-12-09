Итоги заседания ЭСК по матчу «Сочи» — «Краснодар»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольного клуба «Краснодар» по матчу 17-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в матче с «Сочи» в эпизоде с удалением Гжегожа Крыховяка на 87-й минуте матча.



Судья правильно удалил игрока команды «Краснодар» Гжегожа Крыховяка за серьёзное нарушение правил игры на 87-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок вступил в единоборство с соперником, практически не имея шансов сыграть в мяч, в манере, угрожающей его безопасности, совершив прыжок в направлении соперника вытянутой ногой вперёд, контакт с ногой соперника произошёл с высокой интенсивностью и использованием открытых шипов, что является серьёзным нарушением Правил игры», — говорится в пресс-релизе РФС.