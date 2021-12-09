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В ЭСК согласились с удалением игрока «Уфы» Касинтуры в матче с «Динамо»

В ЭСК согласились с удалением игрока «Уфы» Касинтуры в матче с «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия РФС ответила на запрос «Уфы» с целью оценить работу арбитра Владислава Безбородова в матче с «Динамо» (0:2) в 17-м туре РПЛ. Уфимский клуб интересовала трактовка эпизода с удалением защитника Эгаша Касинтуры на 35-й минуте встречи.

«Судья правильно удалил с поля игрока «Уфы» Эгаша Касинтуру за лишение соперника явной возможности забить гол.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок совершил контакт своей ногой с ногой соперника по неосторожности, однако, учитывая очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно — контроль мяча, направление движения и скорость атакующего игрока, а также позицию игроков обороняющейся команды, арбитр принял правильное решение вынести красную карточку игроку команды «Уфа», — сказано в пресс-релизе РФС.

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