В ЭСК согласились с удалением игрока «Уфы» Касинтуры в матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС ответила на запрос «Уфы» с целью оценить работу арбитра Владислава Безбородова в матче с «Динамо» (0:2) в 17-м туре РПЛ. Уфимский клуб интересовала трактовка эпизода с удалением защитника Эгаша Касинтуры на 35-й минуте встречи.



«Судья правильно удалил с поля игрока «Уфы» Эгаша Касинтуру за лишение соперника явной возможности забить гол.



Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок совершил контакт своей ногой с ногой соперника по неосторожности, однако, учитывая очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно — контроль мяча, направление движения и скорость атакующего игрока, а также позицию игроков обороняющейся команды, арбитр принял правильное решение вынести красную карточку игроку команды «Уфа», — сказано в пресс-релизе РФС.

Новость по теме В ЭСК объяснили решение не отменять красную карточку Соболева